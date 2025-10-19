Νέο Ηράκλειο: Ανήλικη λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο, όταν μια 16χρονη κοπέλα κατέρρευσε στην κεντρική πλατεία της περιοχής, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Το ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 16χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου οι γιατροί κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάστασή της να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως η ανήλικη είχε πάρει μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι της, το οποίο κατανάλωσε μαζί με φίλες της στην πλατεία. Λίγη ώρα αργότερα, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση ιατρική παρέμβαση.

Το περιστατικό προκάλεσε και νομικές συνέπειες, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου πατέρα της 16χρονης, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες η κόρη του βρέθηκε να καταναλώνει ανεξέλεγκτα αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας και τις μαρτυρίες των φίλων της ανήλικης που βρίσκονταν μαζί της την ώρα του συμβάντος, ενώ επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν υπήρχε η παρουσία ή η επίβλεψη κάποιου ενήλικα κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ, καθώς και τις ευθύνες των γονέων και της κοινωνίας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.