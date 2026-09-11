Νέο Ηράκλειο: Εγκαίνια για την ανακαίνιση σχολείου που υπέστη ζημιές από σεισμό

Mέσα σε πανηγυρικό κλίμα και υπό τις χαρούμενες φωνές δεκάδων μαθητών που αδημονούσαν να μπουν στις νέες τους αίθουσες, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής.



Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος έκοψαν την καθιερωμένη κορδέλα, παραδίδοντας στη σχολική κοινότητα ένα ανακαινισμένο κτίριο που αντικατέστησε την παλαιά πτέρυγα, η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Όταν παραδίδουμε ένα σχολείο, επενδύουμε στα χαμόγελα των παιδιών μας»

Απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε αρχικά:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τον μοναδικό τρόπο που αγκαλιάζετε όλες αυτές τις παρεμβάσεις και κυρίως σας ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε σε μικρές και μεγάλες καθυστερήσεις που συνοδεύουν όλα αυτά τα έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

Δυστυχώς, οι διαδικασίες πολλές φορές ξεπερνάνε τις προσδοκίες όλων μας και θέλω να ξέρετε ότι όταν παραδίδουμε ένα σχολείο, το μόνο που επενδύουμε είναι στα χαμόγελα των παιδιών μας. Συνεχίστε να μας συμβουλεύετε να γινόμαστε καλύτεροι, να διορθώνουμε λάθη, να συμπληρώνουμε παραλείψεις και γενικότερα να είμαστε χρήσιμοι στην ίδια την κοινωνία».



Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά τη δημοτική αρχή και τη σχολική κοινότητα, καταλήγοντας:

«Αξία έχει σε όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα ταξίδια να είμαστε χρήσιμοι και να αισθανόμαστε ότι στο τέλος της διαδρομής έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη που παλεύει καθημερινά για την οικογένειά του. Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και το κυριότερο να είναι μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα».

Νίκος Μπάμπαλος: «Δεν δίνουμε υποσχέσεις – Εγκαινιάζουμε ένα σχολείο που έγινε πραγματικότητα»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος αναφέρθηκε στη μακρά περιπέτεια του σχολικού συγκροτήματος και τη δικαίωση των προσπαθειών:



«Σήμερα δεν παραδίδουμε απλά ένα καινούργιο σχολείο. Σήμερα βλέπουμε μπροστά μας ένα έργο που χρειάστηκε χρόνια αναμονής, επιμονής, διεκδίκησης και πολλή δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο έχει μια ιστορία που ξεκινά από πολύ παλιά.

Το 1999, τέτοιες μέρες, ο σεισμός της Αθήνας προκάλεσε μεγάλες ζημιές στη μία πτέρυγα. Από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη περιπέτεια, προσπάθειες, συζητήσεις και αναζήτηση λύσεων.

Είμαστε εδώ όχι για να μιλήσουμε για μια υπόσχεση, όχι για να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο, αλλά για να εγκαινιάσουμε μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά και τους εκπαιδευτικούς ένα σχολείο που ήδη έχει γίνει και αυτή είναι η μεγάλη αξία της σημερινής ημέρας. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για τη συνεχή επίβλεψη και τη χρηματοδότηση του έργου».

Ένα σύγχρονο κτίριο για 250 μαθητές

Το νέο τριώροφο κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηρακλείου κατασκευάστηκε στη θέση του παλαιού που κατεδαφίστηκε, έχει δυναμικότητα 250 μαθητών και η ανέγερσή του χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής με 3,45 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΠΕΠ «Αττική».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο υφιστάμενο κτίριο (αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί), ενώ στον αύλειο χώρο τοποθετήθηκαν ράμπες προσβασιμότητας ΑμεΑ, γήπεδο καλαθοσφαίρισης, κερκίδες, καθιστικά και νέες ζώνες πρασίνου.



Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε επίσης το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου (νέο τριώροφο κτίριο προϋπολογισμού 1,24 εκατ. ευρώ) και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες αποκατάστασης και στεγάνωσης ύψους 374.000 ευρώ.



Συνολικά, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», η Περιφέρεια επενδύει 71,3 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή και αναβάθμιση 30 σχολικών μονάδων σε διάφορους δήμους, παραδίδοντας περισσότερες από 200 νέες αίθουσες διδασκαλίας προς όφελος 5.035 μαθητών. Παράλληλα, με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, τα αρμόδια κλιμάκια εντατικοποιούν τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία και τα σχολικά κυλικεία για την πλήρη διασφάλιση της υγείας και της οδικής ασφάλειας των παιδιών.