Νέο Ηράκλειο: Πατέρας ξυλοκόπησε την 25χρονη κόρη του εν ώρα εργασίας - «Μου έσκισε το ούλο, με έφτυσε»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο Νέο Ηράκλειο, με έναν πατέρα να εισβάλλει στον χώρο εργασίας της 25χρονης κόρης του και να αρχίσε να την χτυπάει και να της πετάει πράγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο πατέρας μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος, πλησίασε στο ταμείο όπου καθόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης μου και μου έσκισε το ούλο», δήλωσε η 25χρονη και επιβεβαιώνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του θύματος ο λόγος της επίθεσης φαίνεται να είναι οικονομικές διαφορές που είχε με τον πατέρα της. «Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός για δεν τα χρειαζόμουνα αλλά πλέον τα χρειάστηκα. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την αστυνομία κάλεσε αμέσως η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, όταν είδε την 25χρονη χτυπημένη. «Πρώτα από όλα ήθελα να δω αν είναι καλά η υπάλληλός μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

