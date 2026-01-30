Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών συστημάτων κακοκαιρίας, με το σημαντικότερο κύμα να αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως επισημαίνει, η επερχόμενη κακοκαιρία φέρει χαρακτηριστικά χειμωνιάτικου τύπου και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Μαρουσάκης εξηγεί ότι η κακοκαιρία θα προκληθεί από ένα πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δώσει φαινόμενα με μεγάλη ένταση, διάρκεια και γεωγραφική έκταση.

Η σημαντική διαφορά πίεσης που θα αναπτυχθεί θα ενισχύσει τους ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν σε επίπεδα θυελλωδών και τοπικά πολύ θυελλωδών τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Αυτό θα οδηγήσει και σε υψηλό, επικίνδυνο κυματισμό στις θαλάσσιες περιοχές.

Αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης:

χαλαζοπτώσεων

υδροστρόβιλων και ανεμοστρόβιλων

βροχών μεγάλης ραγδαιότητας

έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Πρόκειται για φαινόμενα που συχνά συνοδεύουν καλά οργανωμένα συστήματα χαμηλής πίεσης.

Καθώς το σύστημα θα μετακινείται ανατολικότερα, θα ωθήσει πολικές αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν και χιονοπτώσεις, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι, παρά την ένταση των φαινομένων, πρόκειται για μια φυσιολογική και αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή και τα γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδας. Ωστόσο, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, απαιτείται προσοχή από τους πολίτες.

Σύγχυση με τα ονόματα των κακοκαιριών

Ο Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η ονοματοδοσία των κακοκαιριών από διαφορετικές χώρες συχνά προκαλεί σύγχυση και αδικαιολόγητο πανικό.

Υπογραμμίζει ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν «σαν τρένα» που περνούν από σταθμό σε σταθμό με την ίδια μορφή. Αντίθετα, τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο, εξασθενούν, ενισχύονται, διαλύονται ή δημιουργούν νέα συστήματα.

Η παρερμηνεία αυτή, όπως σημειώνει, οφείλεται στη χρήση μεθοδολογιών που το κοινό δεν έχει εκπαιδευτεί να κατανοεί.