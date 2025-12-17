Νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει κρύο και χιόνια στα ορεινά το Σαββατοκύριακο

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα οδηγήσει σε πτώση του υδράργυρου, αλλά και σε χιόνια στα ορεινά βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης να έρχεται το Σαββατοκύριακο από τον κόλπο της Σύρτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο ερχομός του χαμηλού βαρομετρικού ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά από κακοκαιρίες «που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους».

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου αναμένεται να επικεντρωθεί στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για το Σαββατοκύριακο

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο

Για το Σάββατο 20/12

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Για την Κυριακή 21/12

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.