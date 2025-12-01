Το νέο μέτρο που εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών για να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Κάθε πρωί, ο Κηφισός μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο πονοκέφαλο για τους οδηγούς. Χιλιάδες πολίτες σπαταλούν δεκάδες ώρες κάθε μήνα μέσα στην κίνηση, προσπαθώντας να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το υπουργείο Μεταφορών αναζητά λύσεις και μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής.

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι το μέτρο βρίσκεται υπό σοβαρή μελέτη. «Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος. Πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του μέτρου είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό και τα μειονεκτήματα είναι ότι, ακριβώς πριν και ακριβώς μετά, θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές παράμετροι που πρέπει να συζητηθούν πριν εφαρμοστεί το μέτρο. «Στον Δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 9:00 με 21:00. Είναι εύκολο να το κάνεις 10.00 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα.

Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει».

Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε αλλαγές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. «Την Κυριακή ξεκίνα το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά, μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν γίνεται γιατί μπλέκονται οι γραμμές», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης συμπλήρωσε: «Οι γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε δύο τρόλεϊ μπορούμε να απoκτούμε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα ακολουθήσει το κέντρο της Αθήνας και θα κρατήσουμε ορισμένες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».