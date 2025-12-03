Νέο μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό: Κλειστός ο δρόμος προς Βέροια

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, η Εγνατία Οδός στον κόμβο του Νησελίου μετατράπηκε σε σημείο δυναμικής κινητοποίησης. Εκατοντάδες αγρότες από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας παρέταξαν τα τρακτέρ τους, υψώνοντας σημαίες και κορνάροντας, αποκλείοντας το ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε άμεσα σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτρέποντας την κίνηση των οχημάτων σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας τονίζουν ότι το μπλόκο θα παραμείνει ενεργό μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματά τους, δείχνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.