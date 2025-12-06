Νέο μπλόκο στην Εθνική Οδό: 200 τρακτέρ έκαναν «φρούριο» τον κόμβο Μικροθηβών

Με αποφασιστικότητα και μαζική παρουσία, περίπου 200 τρακτέρ από τον Αλμυρό και τον Δήμο Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν το πρωί του Σαββάτου προς τον κόμβο Μικροθηβών.

Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τους παράδρομους, οι αγρότες κατάφεραν μισή ώρα αργότερα να ανέβουν στην Εθνική Οδό και να την αποκλείσουν, υλοποιώντας τον σχεδιασμό τους.

Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο όσο χρειαστεί, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους με στόχο να ακουστεί η φωνή τους.