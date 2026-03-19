Νέο ντοκουμέντο από τους «Daltons» στη Νέα Μάκρη: Η στιγμή που πυροβολούν στη μέση του δρόμου

Νέο βίντεο ήρθε στο φως από τους πυροβολισμούς των λεγόμενων «Daltons», μελών τουρκικής μαφίας, οι οποίοι απασχόλησαν τις αρχές μετά από περιστατικό με πυρά στη Νέα Μάκρη.

Στο νέο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, φαίνονται οι δύο Τούρκοι να ανταλλάζουν επτά πυροβολισμούς στη μέση κεντρικού δρόμου, τις απογευματινές ώρες Συγκεκριμένα, δύο μέλη της ομάδας «Daltons» στοχεύουν αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες.

Στο αυτοκίνητο που ήταν στο κάδρο φέρεται να υπήρχαν αλλα δύο άτομα νέας τουρκικής συμμορίας ονόματι «Ουμίτ Γιαλούμ».

Η εν λόγω ομάδα θεωρείται πρόβλημα στην Ευρώπη και αποτελείται από 500 Τούρκους μαφιόζους οι οποίοι βρίσκονται σε πολλά μέρη της ηπείρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οργάνωση εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλά.