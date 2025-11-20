Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στο Αίγιο: Τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα και τον απείλησαν

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ανήλικης βίας στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά στο Αίγιο 2 νεαροί, 15 και 18 χρονών χτύπησαν άγρια ανήλικο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 18χρονου και ενός 15χρονου για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας ενός 17χρονου, οι δύο κατηγορούμενοι, το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου 2025, στο Αίγιο, επιτέθηκαν στον ανήλικο γιο της, γρονθοκοπώντας και κλοτσώντας τον σε όλο το σώμα. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα οι δράστες τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.