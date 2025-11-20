Μενού

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στο Αίγιο: Τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα και τον απείλησαν

Ακόμα ένα περιστατικό βίας ανηλίκων αυτή τη φορά στο Αίγιο.

Reader symbol
Newsroom
Βια ανηλικοι
Αναπαραστατική διαμαρτυρία για τη βία στα σχολεία | Eurokinissi - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ανήλικης βίας στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά στο Αίγιο 2 νεαροί, 15 και 18 χρονών χτύπησαν άγρια ανήλικο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 18χρονου και ενός 15χρονου για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας ενός 17χρονου, οι δύο κατηγορούμενοι, το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου 2025, στο Αίγιο, επιτέθηκαν στον ανήλικο γιο της, γρονθοκοπώντας και κλοτσώντας τον σε όλο το σώμα. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα οι δράστες τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ