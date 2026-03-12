Νέο περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν 20χρονο με νυστέρι στο πρόσωπο

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στο Λουτράκι, όταν παρέα ατόμων μαχαίρωσαν έναν 20χρονο με νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, ενώ φέρει και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση.