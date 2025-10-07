Νέο περιστατικό με αλλεργικό επεισόδιο: Στο «Αττικόν» νοσηλεύτριες χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό και συνελήφθησαν

Με την υπόθεση της Άρτας να είναι ανοιχτή πληγή, από τον χαμό της Σπυριδούλας που κυοφορούσε το δεύτερο παιδί της, εξαιτίας αλλεργικού επεισοδίου από αντιβίωση, ένα νέο περιστατικό έχει να προκαλέσει αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, το βράδυ της Κυριακής (5/10), μια 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο ύστερα από χορήγηση φαρμάκου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

