Νέο περιστατικό με ασθενοφόρο στην Αίγινα: Μετέφεραν γυναίκα με περιπολικό γιατί έλειπε οδηγός

Με περιπολικό μετέφεραν, σύμφωνα με το Mega, μία τραυματία γυναίκα που είχε σπάσει τον ώμο της στην Αίγινα, καθώς έλειπε -και πάλι- οδηγός ασθενοφόρου λόγω των εορτασμών της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου.

Όπως αναφέρει το Mega, η γυναίκα στην Αίγινα έσπασε τον ώμο της κατά τη διάρκεια της γιορτής στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ωστόσο εξαιτίας της ιδιαίτερης συνθήκης δεν υπήρχε παρουσία ασθενοφόρου στο σημείο.

Συνταξιούχος γιατρός, που βρισκόταν στην εκκλησία και βοήθησε στη διακομιδή της γυναίκας, δήλωσε: «Ήμουν στη λειτουργία και βλέπω μία γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθετε να την πάρουμε να την πάμε κάτω, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί».

«Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια ημέρα, που είναι ειδική ημέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό παρουσία γιατρού» συνέχισε ο συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος συνόδευσε την τραυματία στο νοσοκομείο.

«Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πόναγε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω» κατέληξε ο κ. Μάριος Μούκας.