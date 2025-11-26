Νέο πρόγραμμα ασφαλούς μετακίνησης για γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Uber Ελλάς, υπέγραψαν για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος ασφαλούς μετακίνησης γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε ξενώνες στην Αττική.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι μετακινήσεις θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω της Γραμμής SOS 15900, με πλήρη εχεμύθεια και χωρίς ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, σε συνεργασία με επιλεγμένους ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετέχει στον σχεδιασμό και την εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με τις εθνικές πολιτικές πρόληψης και προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, «η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας είναι χρέος όλων μας» και τόνισε ότι στόχος είναι η συνεχής διεύρυνση των υπηρεσιών προστασίας για τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη βία.