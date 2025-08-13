Νέο πύρινο μέτωπο στα Ιωάννινα – Ήχησε το 112 στα Συχαινά Αχαΐας

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.

Ήχησε το «112» που καλεί τους κατοίκους απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην περιοχή Συχαινών

Μήνυμα από το 112 και προς τους κατοίκους των περιοχών Βούντενης (Σκιόεσα) και Μπάλας να απομακρυνθούν προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Παράλληλα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Vounteni (#Skioessa) and #Balas of the regional unit of #Achaia move away to #Patras



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Επιπλέον, κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.