Νέο πύρινο μέτωπο στα Ιωάννινα – Ήχησε το 112 στα Συχαινά Αχαΐας

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.
Ήχησε το «112» που καλεί τους κατοίκους απομακρυνθούν προς Λιγοψά.
Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.
Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην περιοχή Συχαινών
Μήνυμα από το 112 και προς τους κατοίκους των περιοχών Βούντενης (Σκιόεσα) και Μπάλας να απομακρυνθούν προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Παράλληλα καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Επιπλέον, κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.
