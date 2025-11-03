Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (02/11) στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα στο δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Από το δυνατό χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των συνεχώς αυξανόμενων τροχαίων με αγριογούρουνα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους οδηγούς που κινούνται σε αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους του νησιού.