Μενού

Νέο σοκ: Βρέφος είσεπνευσε ναρκωτικές ουσίες από τον πατέρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Συνελήφθη ένας άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής που ήταν στο σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
brefos
Βρέφος | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται από χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι ενός έτους το οποίο μετά από εκκλήσεις μιας γυναίκας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμα.

Συνελήφθη ένας άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής που ήταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για τον πατέρα του κοριτσιού το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

Το ΕΚΑΒ φέρεται να κάλεσε η έντρομη μητέρα του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ