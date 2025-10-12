Νέο σοκ: Βρέφος είσεπνευσε ναρκωτικές ουσίες από τον πατέρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται από χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι ενός έτους το οποίο μετά από εκκλήσεις μιας γυναίκας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμα.
Συνελήφθη ένας άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής που ήταν στο σπίτι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τους καπνούς επηρεάστηκε το βρέφος και έχασε τις αισθήσεις του.
Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για τον πατέρα του κοριτσιού το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.
Το ΕΚΑΒ φέρεται να κάλεσε η έντρομη μητέρα του.
