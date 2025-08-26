Άλλο ένα κακώς κείμενο του ΕΣΥ έρχεται να προστεθεί στην «εγκυκλοπαίδεια» των ελλείψεων στις υποδομές Υγείας στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με ένα τραγικό νέο από την Αίγινα.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και παρέμεινε ζωντανή περίπου για 1 ώρα και 20 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό παρευρισκόμενοι λουόμενοι, ανέφεραν πως τηλεφωνούσαν συνεχώς στο Κέντρο Υγείας, το οποίο δήλωνε αδυναμία να στείλει ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγού.

Αίγινα: Γνωστό «αγκάθι» για το νησί τα ασθενοφόρα

Χρειάζονται περίπου 20-25 λεπτά από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα. Ανάλογες εκκλήσεις έκαναν και προς το Λιμενικό Σώμα, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει στο OPEN η κα Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, σχετικά, έχουν στο παρελθόν υπάρξει διαμαρτυρίες των κατοίκων για το Κέντρο Υγείας, και επιστολές των εργαζομένων, με κοινό παρονομαστή την καθημερινή, 24ωρη κάλυψη για το ασθενοφόρο.

Στην Αίγινα, ενημερώνει, υπάρχουν 3 οδηγοί ασθενοφόρου, σε σύνολο 6 οργανικών θέσεων, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας έχει αφήσει 3 θέσεις κενές.

«Για να τις καλύψουν οι οδηγοί θα έπρεπε να δουλεύουν κάθε μέρα ασταμάτητα για έναν ολόκληρο μήνα», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Αίγινα: «Μετακίνησαν εκδικητικά γιατρό επειδή έδωσε αναρρωτική άδεια»

Οι καταγγελίες όμως δεν σταματούν εκεί: «Αυτό που έκανε το Υπουργείο, ενώ δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου, ήταν να μετακινήσει από το Θριάσιο, εκδικητικά, έναν νευροχειρουργό, αφήνοντας κενές εφημερίες σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής, για να τον στείλουν στο ΚΥ που δεν χρειάζεται νευροχειρούργο».

Η κα Αγρογιάννη καταγγέλλει επίσης πως η μετακίνηση του συγκεκριμένου νευροχειρουργού, έγινε επειδή είχε χορηγήσει σε γιατρό του Κέντρου Υγείας, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, αναρρωτική άδεια».

«Μιλάμε για μία πολιτική που όχι μόνο δεν δίνει λεφτά για προσλήψεις, όχι μετακινεί για να καλύπτει κενά και αφήνει τους ιδιώτες να αλωνίζουν, αλλά σου λέει ότι και όποιον μιλάει, τον μετακινώ εκδικητικά», κατέληξε.