Νέο τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στην Πάτρα, με έναν 27χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί (2/9) λίγο πριν τις 11:30.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα καταγράφηκε στη συμβολή της οδού Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού στην Πάτρα, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται στο νοσοκομείο, όπου έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τη σύγκρουση ο οδηγός του ΙΧ με το οποίο συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα έφυγε από το σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.

Ήδη έχει προσαχθεί στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».

Με πληροφορίες από tempo24.news