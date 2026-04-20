Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κωδικός «φούσκα» και ο «αόρατος» αγρότης

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει ο Alpha, μεταξύ των αγροτών και στελεχών του Οργανισμού υπήρχε συνεννόηση με κωδικούς όπως «φούσκα», δηλαφή μία αίτηση για επιδότηση πουν «φουσκώνει» και «ξεφουσκώνει». Παράλληλα, στους διαλόγους γίνεται λόγος για κάποιον «αόρατο» αγρότη, καθώς και άλλοι κωδικοποιημένοι όροι.

Άγνωστος άνδρας: «Ο κτηνίατρος που μάς άνοιξε πέρυσι τον κωδικό έλεγε ΟΚ, θα τον κλείσω, διώξ' τα όλα τα ζώα και τέλος, ό,τι πρόλαβες. Θα γίνει προϊστάμενος εκεί και σε δύο χρόνια σύνταξη. Θέλει να τα παραδώσει καθαρά, δεν θέλει να λεκιάσει και λέει: "τώρα ένας ένας κωδικός φούσκα πρέπει να κλείνουν"».

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τώρα δεν θα είναι φούσκα. Αυτά που θα δηλωθούν, θα ανταποκρίνονται».

Άγνωστος άνδρας: «Κοίτα, είναι διακίνηση ποσών. Μπορεί να σού βρούνε διάφορα. Είναι καλά ο Γκ… στην υγεία του καταρχάς;». (γέλια)

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: (γέλια) «Ξέρω και 'γω; Εύθραυστο μού τον παρουσιάζουν, δεν τον έχω δει ποτέ τον άβθρωπο στη ζωή μου».

Άγνωστος άνδρας: «Μόνο στην ταυτότητα». (γέλια)

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: (γέλια) «Έχω μέχρι και τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ, κωδικούς e-banking, τα πάντα».

Άγνωστος άνδρας: «Μην ξεχάσεις να κάνεις και την αίτηση για το 22».

Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έβαλα τώρα την τιμή, γιατί το είχα έτοιμο στο excel… Το 44,8 βγαίνει ένας φόρος 9 χιλιάρικα. να κοπούν 55, τα τιμολόγια των Φ... Θα δώσουν φόρο 8».

Άγνωστος άνδρας: «Τα δικά του είναι ο φόρος».