Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (31/7) στην Πυροσβεστική, η οποία μεταβαίνει στην οδό Ναρκίσσου, στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής για επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου.
Σύμφωνα με το news.marathonpress.gr, το άτομο καταπλακώθηκε από χώματα. Μετά την Πυροσβεστική, ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ για να μεταβεί εκεί και ασθενοφόρο.
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