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Νέος Βουτζάς: Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα - Επιχειρεί η Πυροσβεστική

Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα στην περιοχή του Νέου Βουτζά, Αττικής. Η πυροσβεστική μεταβαίνει στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (31/7) στην Πυροσβεστική, η οποία μεταβαίνει στην οδό Ναρκίσσου, στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής για επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. 

Σύμφωνα με το news.marathonpress.gr, το άτομο καταπλακώθηκε από χώματα. Μετά την Πυροσβεστική, ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ για να μεταβεί εκεί και ασθενοφόρο.

 

 

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