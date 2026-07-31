Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ήθελε να τα πει και τα είπε! Λίγο πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή της στην «Πρωινή Ενημέρωση» στον ΣΚΑΪ «παραπονέθηκε» που δεν τη ρώτησαν οι παρουσιαστές για τη «μαύρη Ελένη».

Μπορεί να μην της δόθηκε «πάσα» από τους δημοσιογράφους, αλλά την πήρε μόνη της κατακεραυνώνοντας Νόλαν, Λουπίτα Νιόνγκο και τον πρωθυπουργό.

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«Για τη μαύρη Ελένη και την κατάντια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είπαμε, που παίρνει ο πρωθυπουργός τηλέφωνο τον Νόλαν να τον ευχαριστήσει.

Όχι βέβαια, δεν είδα την ταινία και ούτε πρόκειται να τη δω. Είναι τραγικό και είναι ντροπή για τη χώρα μας. Και ντροπή και ότι χρηματοδοτεί η χώρα μας, 6,5 εκατομμύρια για να βγάζει μαύρη Ελένη» διαμαρτυρήθηκε στην εκπομπή.