Νέος γύρος κακοκαιρίας: Ισχυρές καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η νέα κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αθήνα να βιώνει από το πρωί έντονες βροχοπτώσεις και διαδοχικές καταιγίδες

Κακοκαιρία Αθήνα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, έντονα φαινόμενα – κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις – αναμένονται σήμερα Δευτέρα (26/01) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ αύριο Τρίτη (27/01) η κακοκαιρία θα επιμείνει έως το απόγευμα στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Αττική και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας

 

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Ανατολική & Κεντρική Μακεδονία, Θράκη: έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: από το απόγευμα της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

  • Δωδεκάνησα: από το απόγευμα της Δευτέρας έως τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

  • Κρήτη: από σήμερα έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.

  • Αττική: έως τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως αργά το απόγευμα.

 

