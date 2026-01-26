Νέος γύρος κακοκαιρίας: Ισχυρές καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, έντονα φαινόμενα – κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις – αναμένονται σήμερα Δευτέρα (26/01) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ αύριο Τρίτη (27/01) η κακοκαιρία θα επιμείνει έως το απόγευμα στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.
Αττική και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας
Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Ανατολική & Κεντρική Μακεδονία, Θράκη: έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: από το απόγευμα της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.
Δωδεκάνησα: από το απόγευμα της Δευτέρας έως τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.
Κρήτη: από σήμερα έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.
Αττική: έως τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας.
Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως αργά το απόγευμα.
