Νέος Κόσμος: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες

Αιματηρή συμπλοκή στον Νέο Κόσμο, στη σκιά της Ακρόπολης, με τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις.

Κλιμάκιο της Τροχαίας κάνει ελέγχους
Ελληνική Αστυνομία | Intime
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) σε κεντρικό δρόμο του Νέου Κόσμου, σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη, όταν ένας απλός διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών φορτηγών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν ύστερα από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο και να επιτεθεί στους άλλους, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά  πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.

