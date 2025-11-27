Μενού

Νέος κόσμος: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Εμπρηστική επίθεση εξετάζουν οι Αρχές

Στις φλόγες συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο κόσμο από αγνώστους.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος στην οδό Λυσιμαχίας και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του συνεργείου, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

 

