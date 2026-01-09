Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Υλικές ζημιές σε οχήματα προκλήθηκαν μετά την κατάρρευση μπαλκονιού κτιρίου στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του OPEN, συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) σε κτίριο επί της οδού Θαρύπου.

Το μπαλκόνι έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τούς προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Ευτυχώς, από το σημείο δεν περνούσε κανείς εκείνη την ώρα και δεν καταγράφηκε τραυματισμός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατέρρευσε μεσοτοιχία του παλιού κτιρίου και αυτό οδήγησε στο να πέσει το μπαλκόνι.