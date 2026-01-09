Νέος Κόσμος: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Υλικές ζημιές σε οχήματα προκλήθηκαν μετά την κατάρρευση μπαλκονιού κτιρίου στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του OPEN, συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) σε κτίριο επί της οδού Θαρύπου.
Το μπαλκόνι έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τούς προκαλέσει σημαντικές ζημιές.
Ευτυχώς, από το σημείο δεν περνούσε κανείς εκείνη την ώρα και δεν καταγράφηκε τραυματισμός.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κατέρρευσε μεσοτοιχία του παλιού κτιρίου και αυτό οδήγησε στο να πέσει το μπαλκόνι.
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
- Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;
- Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.