Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο ο 29χρονος κατηγορούμενος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον άτυχο άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ.

Από αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι περιγραφές για το περιστατικό προκαλούν έντονη οργή και βαθιά θλίψη. Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές και αρχικά κινούνταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου οδηγού.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκλήθηκε αντιπαράθεση, καθώς οι δράστες φέρεται να πίστεψαν ότι εκείνος τους έκλεισε τον δρόμο.

Τι υποστήριξε ο 29χρονος

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ενήργησε μόνος του, με αποτέλεσμα οι άλλοι τρεις Έλληνες που είχαν προσαχθεί να αφεθούν ελεύθεροι.

Για έναν από αυτούς εξετάζεται ακόμη αν θα του αποδοθούν κατηγορίες, καθώς το μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε ανήκει στον ίδιο και το είχε δανείσει στον δράστη. Όσον αφορά τον πατέρα του Αλβανού, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει το μηχανάκι, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα του ασκηθεί δίωξη για υπόθαλψη.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν δραματικά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα από τα άτομα κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να χτυπά τον 58χρονο στο κεφάλι. Ο οδηγός κατέρρευσε και το όχημά του συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν, αλλά ήταν ήδη αργά.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται το περιπολικό που έχει φτάσει στο σημείο, ενώ στο βάθος διακρίνεται το όχημα του θύματος, γύρω από το οποίο βρίσκονται αστυνομικοί και κάτοικοι που προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο άτυχος οδηγός είχε προσπαθήσει να ξεφύγει, αλλά κατέληξε σε αδιέξοδο, όπου οι δύο μηχανές τον εγκλώβισαν.

Με ποινικό παρελθόν οι 3 συλληφθέντες

Οι τρεις κατηγορούμενοι —δύο Έλληνες και ένας αλβανικής υπηκοότητας— φέρονται να εγκατέλειψαν το σημείο και συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα. Συνελήφθη επίσης ο πατέρας ενός εκ των τριών, καθώς φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας από τους δράστες άρπαξε το κεφάλι του 58χρονου και το χτύπησε δυνατά στο τιμόνι. Όταν οι επιτιθέμενοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των πράξεών τους, προσπάθησαν να διαφύγουν και να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ένας νεαρός Έλληνας έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις. Ο συλληφθείς αλβανικής καταγωγής είχε επίσης εμπλακεί σε παλαιότερο επεισόδιο ξυλοδαρμού ανυποψίαστου οδηγού στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Η οικογένεια του 58χρονου και όσοι έγιναν μάρτυρες των τραγικών στιγμών στον Νέο Κόσμο παραμένουν συγκλονισμένοι.