Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την υπόθεση του θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος διαπιστώθηκε πως έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από συμπλοκή που έγινε στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για τρεις εμπλεκόμενους και τον πατέρα του ενός ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι. Εκτιμάται πως ο οδηγός έκλεισε τον δρόμο σε δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να τον γρονθοκοπήσουν άγρια.

Γιατρός που διαμένει στη γειτονιά έσπευσε στο σημείο να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν δράστη, ο οποίος φορούσε κράνος και τον ρώτησε τι ήθελε εκεί. Ωστόσο, αυτός εξαφανίστηκε όπως και ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής.

Οι περίοικοι κράτησαν τα στοιχεία και τα έδωσαν στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι Αρχές στις συλλήψεις.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ΕΚΑΒ. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου κατέληξε από ανακοπή, όμως διαπιστώθηκε πως έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις νεαροί φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα.