Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40 ώρες - Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Για «νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που ξεκινά σήμερα Κυριακή (9/11) και θα διαρκέσουν 40 ώρες», κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, ο καιρός θα επηρεαστεί από δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και «από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες» θα πλήξει:

Ιόνιο

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Ηλεία

Μεσσηνία

ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κατά την εκτίμησή του οι περιοχές αυτές «θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

Αύριο, Δευτέρα, το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά, τέλος, την Αττική, ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι θα υπάρξουν «το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα που θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση».



