Νέος κύκλος μαθημάτων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EΑΠ) ανοίγει τον νέο κύκλο αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, προσφέροντας συνολικά 70 προγράμματα σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ιδρύματος (eap.gr).

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθενται 9 προπτυχιακά, 60 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, τα οποία υλοποιούνται πλήρως εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης.

Το ΕΑΠ, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι σπουδές του απευθύνονται απευθύνονται σε όλους, όπου και αν ζουν, χωρίς να διακόψουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το πρόγραμμα μελέτης τους με βάση τον χρόνο τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικά εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ζωή.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου είναι η ασύγχρονη παρακολούθηση, που επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας (ή και εκτός αυτής). Παράλληλα, η συνεχής καθοδήγηση από έμπειρους διδάσκοντες και η συμμετοχή σε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) εξασφαλίζουν ότι οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνοι τους, αλλά ως μέλη μιας ενεργού ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τι προσφέρει ο νέος κύκλος σπουδών

9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών — για υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου

60 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών — για κατόχους πρώτου πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

1 Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πλήρως εξ αποστάσεως εκπαίδευση — χωρίς φυσική παρουσία

Αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών

Θεματικές κατευθύνσεις

Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικές Επιστήμες

Τεχνολογία Πληροφοριών & Ψηφιακός Μετασχηματισμός