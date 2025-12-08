Μενού

Νέος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος εκλέγεται πρόεδρος του μεγαλύτερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας. Από τους 24.699 εγγεγραμμένους δικηγόρους προσήλθαν στις κάλπες 10.030.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος | EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την επόμενη τετραετία αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος συγκεντρώνοντας 61,29% και 5.886 ψήφους.
Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έλαβε 3.717 ψήφους και ποσοστό 38,71%.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 40,61%, καθώς από τους 24.699 εγγεγραμμένους προσήλθαν στις κάλπες 10.030 δικηγόροι. Καταμετρήθηκαν 9.603 έγκυρα ψηφοδέλτια, 225 άκυρα και 202 λευκά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος εκλέγεται πρόεδρος του μεγαλύτερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από καθαρή επικράτηση.

Στον α’ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 σταυρούς).

 

