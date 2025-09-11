Νέος σεισμός στην Αθήνα - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Ασθενής σεισμός μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ξημερώματα Πέμπτης στην Αττική.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το επίκεντρο εντοπίζεται στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν στα 3 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Κηφισιάς.
Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα είχε προηγηθεί σεισμός με επίκεντρο στο Γαλάτσι!
Περισσότερα σε λίγο...
