Νέος σεισμός στην Αθήνα - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Νέος σεισμός καταγράφηκε στην Αθήνα περίπου στη 1:40 το ξημέρωμα της Πέμπτης

Σεισμογράφος
Σεισμογράφος καταγράφει δόνηση | Eurokinissi
Ασθενής σεισμός μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ξημερώματα Πέμπτης στην Αττική.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το επίκεντρο  εντοπίζεται στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν στα 3 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Κηφισιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα είχε προηγηθεί σεισμός με επίκεντρο στο Γαλάτσι! 

Περισσότερα σε λίγο... 

