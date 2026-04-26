Νέος σεισμός στην Κρήτη: Δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Νέα αισθητή σεισμική δόνηση σημειώθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου ανοιχτά του Λασιθίου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, ο σεισμός είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,7 χιλιόμετρα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.