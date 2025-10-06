Νεροποντή και πλημμύρες σε πολλές περιοχές εν μέσω «Barbara»: Ποιες κινδυνεύουν Δευτέρα και Τρίτη

Με την κακοκαιρία «Barbara» να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελληνική επικράτεια, ακόμα και στην Αττική βλέπουμε αυτές τις ώρες φαινόμενα νεροποντής, με κεραυνούς και καταρρακτώδεις βροχές.

Ισχυρές καταιγίδες σφυροκοπούν αυτή τη στιγμή επίσης Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Κοζάνη, Πιερία, Κύθηρα και Λάρισα, ενώ εξαπλώνεται και προς Εύβοια, Θράκη, Σποράδες, ΒΔ Αιγαίο, Κυκλάδες, Μακεδονία και Χανιά.

Οι ίδιες συνθήκες θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη (7/10), με τη θερμοκρασία να πέφτει ακόμα περισσότερο, και πολλές περιοχές να βρίσκονται στο «κόκκινο» για την εκδήλωση πλημμυρών.

⛈️⚠️ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

✅Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα "προειδοποιήσεις", όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

Κακοκαιρία Barbara - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι:

Τη Δευτέρα: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και στην Αττική.

Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλαδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς, με το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν μονοψήφιες τιμές.

Από την Τετάρτη (8/10) ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Κύρια χαρακτηριστικά της Barbara θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10