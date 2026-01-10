New York Times: Ένας ελληνικός προορισμός στους 52 κορυφαίους του κόσμου για το 2026

Οι New York Times δημοσίευσαν και φέτος μια λίστα με 52 μέρη για ταξίδια, επιλέγοντας προορισμούς από κάθε γωνιά του κόσμου, για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Οι προτάσεις των New York Times περιλαμβάνουν κλασικούς αλλά και «ανεξερεύνητους» προορισμούς που έρχονται στο προσκήνιο, από την Ισλανδία και την Ιταλία μέχρι την Ιαπωνία και την Αυστραλία.
Στην 38η θέση της λίστας συναντάμε έναν προορισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας που φέτος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
