Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το άγαλμα «Η γυναίκα του Λαού» από την πλατεία Παιδικής Στέγης

Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού», που κοσμούσε την κεντρική πλατεία Παιδικής Στέγης το 2016, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στο δήμο Νίκαιας.

Το περιστατικό, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον Δήμο ενημέρωσε δημότισσα που είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας που προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο και έχουν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής ενώ ο Δήμος κατέθεσε μήνυση κατ' αγνώστων.

Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε:

«Η κλοπή του αγάλματος δεν είναι απλώς μια εγκληματική πράξη απέναντι στη δημόσια περιουσία. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας για την άμεση κινητοποίησή τους. Έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε το άγαλμα να επιστρέψει στη θέση του. Η πόλη μας δεν θα επιτρέψει να χαθεί ούτε ένα κομμάτι από την ιστορία της».