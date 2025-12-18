Νίκαια: Βγήκαν ραντεβού μέσω social media και έκαναν ληστεία - Δύο συλλήψεις

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη εξιχνίασε υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε βραδινές ώρες της 30ης Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε προγραμματιστεί μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, μία 31χρονη και ένας 33χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, μετά από διαδικτυακή συνομιλία, η 31χρονη συμφώνησε να συναντηθεί με έναν 32χρονο στην περιοχή της Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο, προφασιζόμενη ότι ήθελε να πραγματοποιήσει κλήση.

Την ώρα που εκείνος της το παρέδιδε, εμφανίστηκε ο 33χρονος συνεργός της, ο οποίος άρπαξε τη συσκευή και γρονθοκόπησε τον παθόντα στο πρόσωπο. Μαζί επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα.

Ο 32χρονος κατάφερε να διαφύγει και κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Από την αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Στην οικία του 33χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.