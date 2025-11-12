Νίκαια: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα, μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο - Αποκλεισμένο το σημείο

Συναγερμός τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Νίκαια καθώς πυρπολήθηκε αυτοκίνητο που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο ενώ σε πολύ κοντινό σημείο εντοπίστηκε και χειροβομβίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση προς την ΕΛΑΣ.

Τα ξημερώματα ο άνδρας αντιλήφθηκε πως το όχημά του έχει πάρει φωτιά την οποία κατέσβησε ο ίδιος άμεσα με πυροσβεστήρα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο, στον προαύλιο χώρο πολυκατοικίας.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.