Μενού

Νίκαια: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα, μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο - Αποκλεισμένο το σημείο

Στη Νίκαια βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετά από την ενημέρωση για χειροβομβίδα

Reader symbol
Newsroom
Πυροτεχνουργοί
Επιχείρηση των ΤΕΕΜ για ύποπτο αντικείμενο | EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Νίκαια καθώς πυρπολήθηκε αυτοκίνητο που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο ενώ σε πολύ κοντινό σημείο εντοπίστηκε και χειροβομβίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση προς την ΕΛΑΣ.

Τα ξημερώματα ο άνδρας αντιλήφθηκε πως το όχημά του έχει πάρει φωτιά την οποία κατέσβησε ο ίδιος άμεσα με πυροσβεστήρα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο, στον προαύλιο χώρο πολυκατοικίας.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ