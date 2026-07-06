Νίκαια: «Κατάλαβα ότι το όπλο ήταν ψεύτικο και άρχισα να τον χτυπάω με τη σφουγγαρίστρα»

Οι κάμερες ασφαλείας ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια όπου «ένοπλος» εισέβαλε για να ληστέψει το ταμείο, καταγράφουν την υπάλληλο του καταστήματος, η οποία αμήνθηκε με μια σφουγγαρίστρα, καταλαβαίνοντας μάλιστα ότι ο δράστης κρατούσε ψεύτικο όπλο.

Η υπάλληλος, μίλησε στο Live News του Mega, και περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης εισέβαλε στο κατάστημα. «Μπαίνω μέσα στο μπάνιο, έχω ετοιμάσει το νερό, τη σφουγγαρίστρα κλπ. Βγαίνω έξω και ξεκινάω πίσω από τα ψυγεία, και ερχόμενη προς τα εδώ, φτάνω στο σημείο εκεί του ταμείου και βλέπω με την άκρη του ματιού μου, έχει μπει κάποιος κύριος.

Έρχεται εδώ, σιγά σιγά προς εμένα. Ήρθε με αργούς ρυθμούς εδώ πέρα μπροστά και φορούσε και μια μάσκα covid. Και κοιτάω τα χέρια του και φόραγε γάντια. Εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι πελάτης. Ήταν κάτι άλλο», δήλωσε.

Νίκαια: «Άρχισα και τον χτύπαγα πάνω στο ταμείο με τη σφουγγαρίστρα για να σηκωθεί να φύγει»

Στη συνέχεια, περιγράφοντας , την στιγμή που ο δράστης την πλησίασε, η υπάλληλος δήλωσε: «Έβγαλε το όπλο, ήταν κοντά στο σώμα του βέβαια. Και μου λέει, ληστεία. Του λέω ''σε παρακαλώ, μην με πειράξεις''. Μου λέει ''όχι, μια σακούλα πάρε και βάλε τα λεφτά του ταμείου.

Τραβάω μια σακούλα και έρχομαι όντως να του δώσω τα λεφτά. Φτάνω στο ταμείο και είμαι έτοιμη να ανοίξω το ταμείο. Γυρνάει το κεφάλι του προς την πόρτα, την εξώπορτά μας, μήπως και καλά έμπαινε κάποιος μέσα.

Και εκείνη τη στιγμή, γιατί δίπλα από το ταμείο έχουμε κουμπί πανικού, πάτησα το κουμπί πανικού, άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός. Και κρύφτηκα πίσω από τις βιτρίνες με τα γλυκά, που είναι ακριβώς δίπλα από το ταμείο. Και εκεί ήταν που άρχισε και πυροβόλησε τρεις φορές.

«Από τον ήχο δηλαδή του πυροβολισμού έκανε ‘πατ-πατ’, δηλαδή ήταν αυτά που παίρνουμε στο πανηγύρι, έτσι; Κατάλαβα ότι δεν είναι αληθινό το όπλο. Και είχα δει, κιόλας είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι μεγάλος σε ηλικία, και έτσι πήρα το θάρρος, βγήκα από τα ψυγεία και κατευθύνθηκα προς το ταμείο.

Μπροστά στο ταμείο για καλή μου τύχη είχα αφήσει τη σφουγγαρίστρα που σφουγγάριζα. Και άρχισα και τον χτύπαγα πάνω στο ταμείο με τη σφουγγαρίστρα για να σηκωθεί να φύγει. Καθαρά από αντίδραση και φόβο, έτσι;».

Κατά τα λεγόμενά της, ο δράστης κατάφερε να πάρει χρηματικό ποσό από το ταμείο. «Πήρε χρήματα γιατί είχε ανοίξει το ταμείο. Δηλαδή και στο βίντεο φαίνεται ότι έχει ανοίξει το ταμείο. Και εκείνη τη στιγμή που το έχει ανοίξει και αρπάζει τα χαρτονομίσματα μέσα από το ταμείο, εκείνη είναι η ώρα πιάνω εγώ τη σφουγγαρίστρα και τον χτυπάω στα χέρια.

Πήρε χαρτονομίσματα, τώρα το ποσό δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί εμείς δεν μετράμε λεφτά. Τα μαζεύουμε, στο τέλος της βάρδιας γίνεται καταμέτρηση. Ο υπεύθυνος γνωρίζει που έκανε καταμέτρηση τι ποσό ήταν», συμπλήρωσε για το περιστατικό της ληστείας.