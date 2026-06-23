Νίκαια: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο που εξαφανίστηκε

Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο Αρτούρ Καραπετιάν, που εξαφανίστηκε το απόγευμα της 21ης Ιουνίου από τη Νίκαια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert, καθώς υπάρχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφανιση στην Νίκαια

Έχει ύψος 1.70 μ. και είναι αδύνατος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε, γκρι φόρμα, μπλε μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Αν τον είδατε ή ξέρετε κάτι, καλέστε τώρα στο 1017 (Γραμμή για Αγνοούμενους Ενήλικες), σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή χρησιμοποιήστε το Missing Alert app.