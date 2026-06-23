Νίκαια: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο που εξαφανίστηκε

Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο Αρτούρ Καραπετιάν, που εξαφανίστηκε το απόγευμα της 21ης Ιουνίου από τη Νίκαια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert, καθώς υπάρχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Έχει ύψος 1.70 μ. και είναι αδύνατος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε, γκρι φόρμα, μπλε μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.
Αν τον είδατε ή ξέρετε κάτι, καλέστε τώρα στο 1017 (Γραμμή για Αγνοούμενους Ενήλικες), σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή χρησιμοποιήστε το Missing Alert app.
- «Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι»: Γιατί οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ μέσα στο καλοκαίρι
- Τι ακριβώς εννοεί ο Έντι Ράμα με το «Δεν είμαι ο Νονός της Αλβανίας» ενώ μια χώρα φλέγεται;
- Δεν ξέρεις γερμανικά; Τα μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία - Η πλαζ που σου ζητά «πτυχίο»
- Οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς και το σουβλάκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.