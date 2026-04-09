Νίκαια: Υποσχόταν μεγάλα κέρδη σε κρυπτονόμισμα και είχε βγάλει 376.000 ευρώ

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονου στην περιοχή της Νίκαιας, ο οποίος, έχει καταδικαστεί για απάτες.
Ειδικότερα, με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, είχε αποκομίσει παράνομα ποσό που ξεπερνά τις 376.000 ευρώ.
Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (0/04), από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, δρούσε μαζί με συνεργό του, πείθοντας τα θύματά του να επενδύσουν χρήματα σε υποτιθέμενες ευκαιρίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
Συνολικά, φέρεται να εμπλέκεται σε 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
