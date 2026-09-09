«Νικήσαμε, δικαιωθήκαμε»: Η πρώτη αντίδραση της χήρας Βαλυράκη μετά την εισαγγελική πρόταση

Την ενοχή δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησε ο Εισαγγελέας για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στη σημερινή δίκη (09/09) και η σύζυγός του μίλησε στις κάμερες κάνοντας λόγο για «δικαίωση» μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

«Γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, Δικαιωθήκαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η χήρα του Σήφη Βαλυράκη κατά την έξοδο της από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπως καταγράφει το Orange Press Agency.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τους κατηγορούμενους.

Δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη:

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την οικογένεια Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε τη σημασία της εισαγγελικής πρότασης:

«Οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση, που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Συνεχίζουμε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σε μια δίκη που μετά από 56 συνεδριάσεις φαίνεται, πεντέμισι χρόνια και πάνω μετά τη δολοφονία, να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης: «Η πρόθεση της οικογένειας ήταν από την αρχή η αναζήτηση της αλήθειας, η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί. Αλλά η ακροαματική διαδικασία, με την πολυτέλεια στην οποία διεξήχθη, βοήθησε να παρελάσει όλη η αλήθεια μέσα από τη δίκη και να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα. Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή».

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη | EUROKINISSI

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης: «Η πρόθεση της οικογένειας ήταν από την αρχή η αναζήτηση της αλήθειας, η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί. Αλλά η ακροαματική διαδικασία, με την πολυτέλεια στην οποία διεξήχθη, βοήθησε να παρελάσει όλη η αλήθεια μέσα από τη δίκη και να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα. Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή».

Δίκη Βαλυράκη: Η αντίδραση της υπεράσπισης των κατηγορουμένων

Από την άλλη, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων χαρακτήρισε «άδικη» την απόφαση του Εισαγγελέα. Σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, η δικηγόρος των δύο αδελφών, Παναγιώτα Σκούρτη, χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση υποκειμενική, υπογραμμίζοντας πως η τελική ετυμηγορία ανήκει αποκλειστικά στο δικαστήριο:

«Όπως δηλώνω παγίως σε κάθε υπόθεση στην οποία έχω την τιμή να με επιλέγουν ως δικηγόρο, η πρόταση που κάνει ένας εισαγγελέας προς το δικαστήριο δεν είναι τίποτα παρά η υποκειμενική του άποψη. Δεν καταγράφεται πουθενά, αιτιολογείται κατά το δοκούν και δεν διαφέρει σε τίποτα από άποψη ισχύος από την άποψη ενός δικηγόρου. Σέβομαι προσωπικά τον κύριο εισαγγελέα και το έργο του, δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τη δυσάρεστη έκπληξή μου για την εισαγγελική πρόταση την οποία ανέπτυξε. Μια πρόταση κατάφωρα άδικη, η οποία στερείται ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας».

Η κ. Σκούρτη στάθηκε ιδιαίτερα στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που, όπως υποστήριξε, δεν ακυρώθηκαν από την εισαγγελική αγόρευση.

Η συνήγορος των δύο κατηγορούμενων απέδωσε «ταπεινή επιχειρηματολογία» στον εισαγγελέα, λέγοντας ότι «δεν κατάφερε να καταρρίψει βασικούς υπερασπιστικούς ισχυρισμούς, όπως είναι το άλλοθι των κυρίων κατηγορουμένων, το οποίο προκύπτει από αδιάψευστο βιντεοληπτικό και οπτικοακουστικό υλικό, ότι το σκάφος τους την επίμαχη μέρα δεν μετακινήθηκε.

Διαβάστε επίσης: «Γιατί μας πετάξατε έξω; - Μας έσπασαν το μνήμα δύο φορές»: Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη

Προσωπικά και εμένα και τους εντολείς μου μας ενδιαφέρει η απόφαση των τακτικών δικαστών και των ενόρκων, στους οποίους αποκλειστικά και μόνο ανήκει η ετυμηγορία. Καθήκον μας τώρα είναι να μπορέσουμε με τη λειτουργική μας παρουσία στο δικαστήριο να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να βοηθήσουμε το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση».

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Τι υποστήριξε ο Εισαγγελέας

Λίγο νωρίτερα στη δικαστική αίθουσα ο εισαγγελέας δήλωσε: «Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα», περιγράφοντας την εκδοχή κατά την οποία ένας από τους κατηγορούμενους χτύπησε τον πρώην υπουργό με κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στο νερό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρήματα που, κατά την άποψή του, δεν συνάδουν με το σενάριο ενός ατυχήματος. Ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε βγει στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν φορούσε τα σχετικά βάρη και είχε ακόμη στα πόδια του τα σανδάλια του, ενώ το σκάφος του ήταν σε κίνηση. Κατά τον εισαγγελέα, μετά την πτώση του στη θάλασσα ο πρώην υπουργός τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους του και τα υδροπτερύγια του αλιευτικού. Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραίες.Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από την προπέλα, είτε του σκάφους του θύματος είτε του αλιευτικού των κατηγορουμένων, ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν τον Σήφη Βαλυράκη τραυματισμένο και αβοήθητο στο νερό και αποχώρησαν. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως την κατηγορία.