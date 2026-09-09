«Γιατί μας πετάξατε έξω; - Μας έσπασαν το μνήμα δύο φορές»: Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη

Συνεχίστηκε σήμερα (09/09) η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν εντάσεις μεταξύ συγγενών, ενώ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση επικράτησε μετά τις δηλώσεις των συγγενών ενός εκ των μηχανοδηγών που σκοτώθηκαν.

Η δίκη άνοιξε με την κατάθεση του πατέρα της Μάρθης και δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, η οποία είχε ξεκινήσει από την Τρίτη. Οι τόνοι ανέβηκαν με φόντο την συνάντηση που είχαν οι γονείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και την προτροπή του κ. Ψαρόπουλου προς τους συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής να περάσουν έξω πριν την έναρξη της σύσκεψης γιατί έχουν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

Ο διάλογος του Αντώνη Ψαρόπουλου με τον πατέρα του μηχανοδηγού, Παναγιώτη Βούλγαρη ήταν η εξής, σύμφωνα με το onlarissa.gr:

Ψαρόπουλος: Θα αναγκαστώ να απαντήσω αρκετά πια

Βούλγαρης: Γιατί μας πετάξετε έξω;

Ψαρόπουλος: Εγω ήθελα να σας προστατεύσω αλλά εσείς πού να καταλάβετε..

Βούλγαρης: Σαν δεν ντρέπεστε λίγο…

Λίγο αργότερα, ο πατέρας της Μάρθης αναφέρθηκε στις δυσκολίες επικοινωνίας που υπήρχαν στο τμήμα Λάρισα – Νέοι Πόροι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη μορφολογία του εδάφους.

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Έθεσε επίσης το ζήτημα της πυρκαγιάς, της πυραντοχής των καθισμάτων και της διερεύνησης των αιτιών θανάτου επιβατών που απανθρακώθηκαν, ζητώντας να αναζητηθούν ευθύνες ακόμη και πέραν των 36 κατηγορουμένων, γεγονός που έχει αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν.

Πατέρας Δημήτρη Μασαλή: «Μας έλεγαν κάποιοι πως κάνουμε λαθρεμπόριο καυσίμων»

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων προς τον κ. Ψαρόπουλο, στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο Άγγελος Μασσαλής, πατέρας του Δημήτρη Μασσαλή, ενός από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ο πατέρας του 29χρονου περιέγραψε έναν νέο άνθρωπο που αγαπούσε τη δουλειά του και είχε ενθουσιαστεί από την εκπαίδευσή του, αλλά στην καθημερινότητα ερχόταν αντιμέτωπος με προβλήματα, κυρίως καθυστερήσεις, περιστατικά με δέντρα πάνω στις γραμμές ακόμη και συγκρούσεις με αγριογούρουνα.

Η τελευταία επικοινωνία με τον γιο του έγινε το μοιραίο βράδυ. Λίγα λεπτά μετά τον πατέρα του, ο Δημήτρης μίλησε και με τη μητέρα του. Το επόμενο πρωί ο μικρότερος γιος της οικογένειας, αστυνομικός, πήγε στο σπίτι για να τους πει ότι είχε συμβεί το δυστύχημα. «Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχει βγει ζωντανός», κατέθεσε ο Άγγελος Μασσαλής, περιγράφοντας ως «μη διαχειρίσιμο» αυτό που ακολούθησε για την οικογένεια.

Όπως είπε, από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους πιστεύουν ότι ο γιος τους μέχρι την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει την ταχύτητα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του σε όσα ακούστηκαν μετά το δυστύχημα για ενδεχόμενο παράνομο φορτίο. Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος ότι, με βάση τον χαρακτήρα του γιου του, δεν θα δεχόταν να μεταφέρει κάτι που δεν περιλαμβανόταν στις φορτωτικές. Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε συγκεκριμένα αν ο γιος του θα μετέφερε παράνομο φορτίο, απάντησε πως δεν θα το έκανε, τουλάχιστον σε ό,τι θα ήταν εμφανές.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού αναφέρθηκε με πικρία και στο κλίμα που δημιουργήθηκε εις βάρος των δύο νεκρών εργαζομένων της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όπως είπε, υπήρξαν άνθρωποι που τους αντιμετώπιζαν ως υπεύθυνους για μεταφορά λαθραίων καυσίμων, ενώ αντίστοιχες αναφορές, όπως σημείωσε, έφτασαν ακόμη και στη Βουλή. «Μας έλεγαν κάποιοι πως κάνουμε λαθρεμπόριο καυσίμων», ανέφερε, με την πρόεδρο να του επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απολογείται.

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή, Σταυρούλα Καρύδη. «Είμαι μια από τις άτυχες μητέρες», είπε ξεκινώντας και αφού περιέγραψε τον γιο της ως ένα σεμνό και εργατικό παιδί απέρριψε τα σενάρια περί παράνομου φορτίου.

«Το μόνο που μάθαμε είναι ότι η εμπορική ήταν στη σωστή γραμμή και το παιδί μας προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητα του τρένου», συμπλήρωσε.

Δίκη για τα Τέμπη: «Μας έσπασαν το μνήμα δύο φορές στα Τέμπη»

Ακολούθησε ο αδελφός του μηχανοδηγού, Αριστείδης Μασσαλής, ο οποίος μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον Δημήτρη. «Ήταν ένας άγγελος», είπε, περιγράφοντας την πολύ στενή σχέση που είχαν οι δυο τους. Σε ερώτηση της προέδρου για το εάν ο αδελφός του θα μπορούσε να τοποθετήσει παράνομα αντικείμενα στη μηχανή, ήταν απόλυτος. «Ήταν πορωμένος με τη δουλειά του. Δεν χωράει στο μυαλό μου ότι ο Δημήτρης θα έβαζε κάτι παράνομο για να μεταφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση».

Ο ίδιος κατέθεσε ότι η οικογένεια είχε αρχικά την εικόνα ενός σύγχρονου και αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού περιβάλλοντος μετά την είσοδο των Ιταλών. «Στη θεωρία ήταν όλα εξαιρετικά», είπε, προσθέτοντας πως μετά το δυστύχημα έμαθαν ότι αρκετά από τα συστήματα ασφαλείας είτε δεν λειτουργούσαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια φαίνεται ότι ο Δημήτρης είδε την επιβατική αμαξοστοιχία την τελευταία στιγμή και ενεργοποίησε την ακαριαία πέδηση επιχειρώντας να σταματήσει το τρένο. Η πιο βαριά αναφορά της κατάθεσής του ήρθε λίγο αργότερα. «Μας έσπασαν το μνήμα δύο φορές στα Τέμπη λόγω των θεωριών για δήθεν παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία», κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Τέμπη: «Το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές»

Το ζήτημα των θεωριών που ακολούθησαν την τραγωδία επανήλθε και με την κατάθεση της Ιωάννας Σταμούλη, μητέρας του Βούλγαρη. «Δυστυχώς τώρα νιώσαμε ανασφάλεια με τα τρένα, τώρα που χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως η οικογένεια είδε το παιδί της να στοχοποιείται ξανά και ξανά μέσα από ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν δημόσια.

«Το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές», είπε, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα και αναφορές που τον παρουσίαζαν ως φίλο ή εθελοντή στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε όσα ακολούθησαν γύρω από το σενάριο λαθρεμπορίου. «Από πού κι ως πού το έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι λοιδορήθηκαν και οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά από τις εντάσεις που προέκυψαν, διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 14 Σεμπτεβρίου.

Νέα σημαντική εξέλιξη στη σημερινή διαδικασία αποτέλεσε το αίτημα του συνηγόρου θυμάτων Νίκου Γραμμένου προς το δικαστήριο να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το καταγραφικό. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, πραγματογνωμοσύνη στην οποία βασίζεται η πλευρά του δείχνει ανθρώπινη παρέμβαση στο υλικό, ζήτημα το οποίο ζητά πλέον να διερευνηθεί ποινικά.