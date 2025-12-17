Μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φώς για τον Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7 Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Ο δημοσιογράφος βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στο Στρασβούργο και πήγε σε μαγαζί της περιοχής μαζί με δημοσιογράφους της αποστολής. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το News 24/7, έφευγε από το μαγαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, όταν ο Νίκος Παππάς έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο καθώςπερνούσε απο δίπλα του χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί κάποιο περιστατικό.

Στη συνέχεια ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να είπε στον Νίκο Γιαννόπουλο «να βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, όπως περιγράφει, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ιστοσελίδας.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, σήμερα (17/12) υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.