Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να θέσει εκτός ευρωομάδας τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, μετά από περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως «απαράδεκτη συμπεριφορά».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παππάς επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NEWS 24/7 το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρισκόταν μαζί με συνεργάτες του.
Η απόφαση του Φάμελλου συνοδεύεται από αίτημα προς την επιτροπή δεοντολογίας για την άμεση διαγραφή του Νίκου Παππά από το κόμμα. Ο ίδιος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, για την εξέλιξη.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, όταν οι δημοσιογράφοι της ελληνικής αποστολής είχαν μεταβεί στο συγκεκριμένο μπαρ. Η συμπεριφορά του ευρωβουλευτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε άμεση και αποφασιστική αντίδραση.
Η υπόθεση αυτή αναμένεται να έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς η διαγραφή ενός πρώην κορυφαίου στελέχους από το κόμμα σηματοδοτεί την πρόθεση της ηγεσίας να επιβάλει αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας και να προστατεύσει το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
- Σοβαρή καταγγελία για τον ευρωβουλευτή, Νίκο Παππά: Φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο
- O Guardian γράφει για «ελληνική τραγωδία»: Φώκιες κρύβονται σε σπηλιές για να γλιτώσουν
- «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.