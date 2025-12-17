Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να θέσει εκτός ευρωομάδας τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, μετά από περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως «απαράδεκτη συμπεριφορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παππάς επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NEWS 24/7 το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρισκόταν μαζί με συνεργάτες του.

Η απόφαση του Φάμελλου συνοδεύεται από αίτημα προς την επιτροπή δεοντολογίας για την άμεση διαγραφή του Νίκου Παππά από το κόμμα. Ο ίδιος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, για την εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, όταν οι δημοσιογράφοι της ελληνικής αποστολής είχαν μεταβεί στο συγκεκριμένο μπαρ. Η συμπεριφορά του ευρωβουλευτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε άμεση και αποφασιστική αντίδραση.

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς η διαγραφή ενός πρώην κορυφαίου στελέχους από το κόμμα σηματοδοτεί την πρόθεση της ηγεσίας να επιβάλει αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας και να προστατεύσει το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.