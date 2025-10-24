Νίκος Χαρδαλιάς από Άλιμο: «Bελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γειτονιά της Αττικής»

Στον Δήμο Αλίμου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο του κύκλου επισκέψεων που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, με στόχο την επιτόπια παρακολούθηση της προόδου των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, την αποτίμηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και τον προγραμματισμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Κατά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη των Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας και του Δήμου, εξετάστηκε ενδελεχώς η πορεία σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ειδικότερα συζητήθηκε εκτενώς:

Η επανεκκίνηση του αντιπλημμυρικού έργου της οδού Κανάρη

Το έργο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή πέριξ της οδού Κωνσταντίνου Κανάρη, συνολικού προϋπολογισμού 3,77 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», εισέρχεται σε φάση δυναμικής επανεκκίνηση και στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα νέα τεχνική συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Καλύπτει την οδό Κανάρη από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, την ευρύτερη περιοχή της, καθώς και τους άξονες εκατέρωθεν της Λεωφόρου Καλαμακίου έως το ύψος της Θεομήτορος.

Κατά την αυτοψία του στο σημείο των εργασιών, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, ειδικά υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαβεβαιώνοντας ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο του έργου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Η βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμισης του οδικού δικτύου

Το έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Δήμου Αλίμου, συνολικού προϋπολογισμού 2,48 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προχωρά με βάση τον προβλεπόμενο σχεδιασμό. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, καθώς η σχετική μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική έγκρισή της.

Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της περιοχής, στην ενίσχυση της προσβασιμότητας - ιδίως για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα - καθώς και στη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής σε σημεία που παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση και αποκατάσταση πεζοδρομίων, αναβάθμιση κόμβων, ενίσχυση της οδικής σήμανσης και βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό, ασφαλές και σύγχρονο οδικό περιβάλλον.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης σε σχολικές μονάδες του Αλίμου, που χρηματοδοτείται από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέσω του ΣυΔΝΑ (Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής), έχοντας προϋπολογισμό ύψους 2,359 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τα κτήρια των εξής τοπικών σχολικών μονάδων: 1ου Νηπιαγωγείου, 7ου Νηπιαγωγείου, 11ου Νηπιαγωγείου, 9ου Δημοτικού Σχολείου, 4ου Δημοτικού Σχολείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου, 7ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου Δημοτικού Σχολείου, 4ου Γυμνασίου, 1ου Λυκείου και 2ου Λυκείου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αντλιών θερμότητας και φωτισμού LED, την εφαρμογή συστημάτων σκίασης και τη βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισμού.

Κατά την επίσκεψή του στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Αλίμου, όπου οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε τη στρατηγική σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών ως επένδυσης στο μορφωτικό περιβάλλον των παιδιών και στη δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

Η ολοκλήρωση της «Πράσινης Πολιτιστικής Διαδρομής»

Σε τελικό στάδιο υλοποίησης, με ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 90%, βρίσκεται και η «Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή», ένα έργο που έχει ως στόχο την αστική αναζωογόνηση και τη σύνδεση πολιτιστικών και κοινόχρηστων χώρων.

Η παρέμβαση ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, αναδεικνύει το δημόσιο χώρο και δημιουργεί νέες περιπατητικές διαδρομές πρασίνου και προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άλιμο, μια πόλη που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναβαθμίζεται συνεχώς. Η συνεργασία μας με τον Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη είναι εξαιρετική, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Στόχος μας δεν είναι οι διακηρύξεις, αλλά τα μετρήσιμα αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια - είτε αντιπλημμυρικά, είτε οδικά, είτε ενεργειακά - αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που αφήνουν αποτύπωμα στις γειτονιές. Από την πρώτη στιγμή έχουμε επιλέξει να είμαστε παρόντες δίπλα στους πολίτες και όχι αποκομμένοι στα γραφεία μας. Ως πρώην δήμαρχος γνωρίζω καλά ότι η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συνεχή παρουσία στο πεδίο και διαρκή επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό κάνουμε σήμερα σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Με πράξεις και έργα βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Από τις 3 Δεκεμβρίου 2024 έχουμε χαράξει έναν σαφή οδικό χάρτη για 281 μεγάλα έργα σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής, με σαφές χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό το δυναμικό πλάνο εξελίσσεται καθημερινά και μέχρι το τέλος του 2028 φιλοδοξούμε να έχει μετασχηματιστεί σε μια «δεξαμενή» 300 έργων. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ποια έργα υλοποιούνται, πότε ολοκληρώνονται και ποιος είναι υπεύθυνος. Κρινόμαστε από τα αποτελέσματα - και αυτό αποτελεί για εμάς δέσμευση».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης υποστήριξε πως: «Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής είναι διαρκής, ουσιαστική και βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά έργα, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων του Αλίμου και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ταυτότητα της πόλης μας. Συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα: από τα έργα αναπλάσεων και υποδομών μέχρι τις παρεμβάσεις που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση, το οδικό δίκτυο και τις πλατείες της πόλης.

Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μια Αττική που θα είναι ανθρώπινη, σύγχρονη και λειτουργική – κι αυτό αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξή του και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη περίοδος θα είναι ακόμη πιο παραγωγική, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες του Αλίμου».

Στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αλίμου, τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Τζίνα Αδαμοπούλου και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

Από πλευράς Δήμου παρόντες ήταν μεταξύ άλλων: ο Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Κακκαβής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανος Διαμαντής, οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Αντωνάκης (Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θεμάτων Ανακύκλωσης), Νικόλαος Αλβανός (Οικονομικών Υπηρεσιών και θεμάτων Αθλητισμού), Γεώργιος Μακαριγάκης (Τεχνικών Θεμάτων και Ηλεκτροφωτισμού), Θεοδώρα Σύρμα (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών), Μαρία Ξένου (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θεμάτων Νεολαίας), Ιωάννης Μαριόλης (Κοινωνικών Υπηρεσιών και θεμάτων λαϊκών αγορών), Δημήτριος Βρεττός (Ανθρώπινου Δυναμικού και Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών), Κανέλλα Πατεροπούλου (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα θέματα Ισότητας, Δέσποινα Κασάπα, και ο επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου, Στέλιος Σωτήρχος.