Νίκος Μαζιώτης: Μετά την αποφυλάκιση, οι ΗΠΑ τού απαγορεύουν την είσοδο

Ο Νίκος Μαζιώτης, καταδικασμένος για τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα», αποφυλακίστηκε από τον Δομοκό, μετά από 14 χρόνια κράτησης. Οι ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους, ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την είσοδό τους στις ΗΠΑ.
Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.
Η ανακοίνωση συνδέεται με τη νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων που ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Η πολιτική στοχεύει αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.
«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών μας για τις θεωρήσεις εισόδου που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε ανάρτησή του στο Χ.
Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο υπάγεται ήδη ο Νίκος Μαζιώτης.
Τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), δηλαδή πρόσωπο που έχει ενταχθεί από τις ΗΠΑ στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία.
Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό δικαιοδοσία των ΗΠΑ και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και οντοτήτων μαζί του.
- Έξω φρενών ο Στραβελάκης με τη Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός»
- Αψυχολόγητη δήλωση Αφροδίτης Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του»
- Το μπλόκο του νόμου στον Κασιδιάρη, η παρέμβαση για τα καύσιμα και η στάση Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
- Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Μπορεί να είναι και κακία, αλλά ο Σάκης γιατί δεν πήγε;» - «Ούτε η Βανδή ήταν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.