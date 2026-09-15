Νίκος Μαζιώτης: Μετά την αποφυλάκιση, οι ΗΠΑ τού απαγορεύουν την είσοδο

Ο Νίκος Μαζιώτης, καταδικασμένος για τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα», αποφυλακίστηκε από τον Δομοκό, μετά από 14 χρόνια κράτησης. Οι ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους, ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ανακοίνωση συνδέεται με τη νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων που ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η πολιτική στοχεύει αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών μας για τις θεωρήσεις εισόδου που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε ανάρτησή του στο Χ.

Nikos Maziotis was the leader of Revolutionary Struggle, a Greek far-left terrorist group that waged a sustained campaign of violence against Greeks and Americans alike.



Maziotis is due to be released from prison today. But he is barred from entering the United States under our… — Department of State (@StateDept) September 14, 2026

Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο υπάγεται ήδη ο Νίκος Μαζιώτης.

Τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), δηλαδή πρόσωπο που έχει ενταχθεί από τις ΗΠΑ στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία.

Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό δικαιοδοσία των ΗΠΑ και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και οντοτήτων μαζί του.