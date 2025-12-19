Νίκος Παππάς: «Δεν τον γρονθοκόπησα, δεν έφυγα, δεν φυγαδεύτηκα»

Ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης στην εκπομπή Buongiorno μετά την κατηγορία για επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου του News 24/7, Νίκου Γιαννόπουλου, στο Στρασβούργο και τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς περιέγραψε το περιστατικό στο Στρασβούργο

Ο Νίκος Παππάς περιέγραψε τη δική του εκδοχή των γεγονότων για το βράδυ στο Στρασβούργο. «Ένιωσα κάποιος να με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο. Τον σταμάτησα και του είπα "ζήτα συγγνώμη". Πήρα μια απάντηση που με σόκαρε ότι "σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε εσένα ρε Παππά". Δεν ήθελα να λογομαχήσω εκεί και σηκώθηκα πάνω και του είπα ότι δεν κατάλαβα το ύφος του», ανέφερε ο Νίκος Παππάς λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος του είπε «Ξέρεις ποιος είμαι» και ότι «μπορώ να σε καταστρέψω».

«Καθώς βγαίναμε έξω μου πέταξε ένα σχόλιο για ένα προσωπικό και ευαίσθητο θέμα. Μου έκανε εντύπωση και με σόκαρε γιατί το ξέρουν ελάχιστοι. Έχει να κάνει με θέμα υγείας. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που ένιωσα. Έχασα την ψυχραιμία μου. Σήκωσα το χέρι μου, σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προκαλέσω σωματική βλάβη, που εκ του αποτελέσματος, δεν συνέβη το παραμικρό.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαι περήφανος για αυτή την πράξη. Δεν με τιμά και μετανιώνω. Μετά από αυτή τη χειρονομία έφυγα και πήγα μέσα».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το τι σημαίνει ότι σήκωσε το χέρι του, ο Νίκος Παππάς σχολίασε: «Είμαι 1,95, αν είχα γρονθοκοπήσει ένα άνθρωπο έστω ένα σημάδι, μια γρατσουνιά θα την είχα κάνει. Βγήκε σε 30 εκπομπές ατσαλάκωτος» και πρόσθεσε αργότερα ότι έκανε μια υποτιμητική κίνηση εναντίον του δημοσιογράφου.

Συνεχίζοντας να περιγράφει όσα εκτυλίχθηκαν κατά το περιστατικό, ανέφερε ότι περιέγραψε στην παρέα του τι συνέβη και ζήτησε να φύγουν λόγο κακής διάθεσης και πως έξω από το μαγαζί είχε στηθεί πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους και τον καταγγέλλοντα και τους πλησίασε ζητώντας να του εξηγήσει πώς προέκυψε όλο αυτό.

«Κάποιος από την παρέα είπε: "Εσύ είσαι Ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;" και απάντησα ότι «αν ήθελα να τον δείρω, θα το έκανα». Είπα ότι «αν πιστέψεις ότι έδειρα κάποιον φώναξε την αστυνομία να αξιολογήσει το περιστατικό». Τον προέτρεψε τότε φίλος του να φύγει από το σημείο. Ρώτησα ποιος είναι και τότε συνειδητοποίησα ότι με ξέρει από τη διαδρομή μου στο μπάσκετ».

«Δεν φυγαδεύτηκα»

Ως προς τους τίτλους ότι φυγαδεύτηκε από το Στρασβούργο ο Νίκος Παππάς περιέγραψε ότι ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του και έφυγε τη μόνη πτήση που είχε την ώρα που θέλησε για να επιστρέψει στην οικογένειά του καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις. Σημείωσε δε, ότι κανείς δεν τον αναζήτησε. «Η μήνυση έγινε αργά το πρωί της επόμενης μέρας. Μετά τη μήνυση ψήφισα στην Ολομέλεια, έκανα τα ραντεβού μου και μετά ύστερα από σκέψη είπα θα γυρίσω στην οικογένειά μου γιατί ήταν ψυχοφθόρα διαδικασία η έκταση που έπαιρνε το θέμα. Νομίζουν ότι φυγαδεύτηκα στη Γερμανία. Από το Στρασβούργο έχει μόνο μία πτήση νωρίς. Δεν με αναζήτησε κανείς, ούτε με έψαξε. Είναι ένα αφήγημα που έχετε δημιουργήσει εσείς», είπε.

«Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό»

«Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτό το ζήτημα. Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα στην πολιτική. Δεν είναι μια εξέλιξη για την οποία θα τα βάψω μαύρα.

Κανείς που ακούει αυτή την ιστορία δεν πρέπει να ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η βία δεν είναι λύση. Όσο και να με απείλησε αυτός ο άνθρωπος.

Καθένας έχει το ταμπεραμέντο του. Οι προκλήσεις και απειλές που δέχομαι καθημερινά είναι πάρα πολλές και μπορώ να τις αντιμετωπίζω. Βάζω πολλά φίλτρα. Έχω αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχο. Ειπώθηκε κάτι που δεν μπορούσα να διαχειριστώ και απολογούμαι.

Είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία για την οικογένειά μου, όχι τόσο για εμένα. Πρέπει να κρατάω την ψυχραιμία μου για να μην έρχεται κανένας δικός μου σε δύσκολη θέση.

Προφανώς με φέρνει σε αμήχανη θέση όλο αυτό που συνέβη.

Δεν ήρθα από κολέγια και παλάτια. Μαγκιά δεν είναι να τα βάζεις με κάποιον που δεν είναι στα κυβικά σου. Αυτός δεν ήταν. Δεν μιλάω μόνο για σωματική βία. Δεν τσακώθηκα ποτέ με κανέναν συμπαίκτη μου ή πιτσιρικά. Αν τα έβαζα με κάποιους θα ήταν προϊστάμενοι».