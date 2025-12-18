Πορτοσάλτε για Νίκο Παππά: «Τραμπούκος της Αριστεράς - Μπράβο ρε Αλέξη, πάντα επιτυχημένες επιλογές»

Το πρωτοφανές περιστατικό της επίθεσης με μπουνιές στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του News 24/7 από το ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και την άμεση διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε της καταγγελίας, σχολίασε το πρωί της Πέμπτης (18/12) στην εκπομπή «Σήμερα» ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Μπράβο ρε Αλέξη, πάντα επιτυχημένος στις επιλογές του», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας παλαιότερη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια ο Άρης Πορτοσάλτε προχώρησε χαρακτηρίζοντας τον ευρωβουλευτή «τραμπούκο της Αριστεράς». «Θυμόσαστε τι έκανε με έναν αστυνομικό. Κατονόμασε τη ΝΔ για κόμμα παιδεραστών, δολοφόνων. Είχε δείξει συμπεριφορά. Τώρα ξυλοκόπησε δημοσιογράφο. Θυμάμαι αυτόν τον τύπο με απλωμένες τις αρίδες του. Τώρα θυμήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους κάνει ζημιά, είναι πολύ αργά. Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς μεγαλούργησε με την επιλογή αυτού του προσώπου».

Τι καταγέλλει ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά

Ο Νίκος Γιαννόπουλος μετά την online καταγγελία, περιέγραψε όσα διαδραματίστηκαν στο Στρασβούργο μιλώντας στο Action 24 και δήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα.

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο του Στρασβούργου όταν εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την παρέα του. Κάποια στιγμή, καθώς περνούσα δίπλα του, διαπίστωσα έκπληκτος ότι μου έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος πως τον πάτησα. Του είπα να μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει. Εκείνος μου πρότεινε να βγούμε έξω για να "λογαριαστούμε".

Δεν πίστευα ποτέ ότι θα με χτυπούσε. Όμως μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, ένιωσα δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, που με έριξαν κάτω. Του είπα: "Τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής".

Στη συνέχεια ενημέρωσα τους συναδέλφους μου και βγήκαμε όλοι έξω. Τότε ο Παππάς άρχισε να γίνεται απολογητικός, αφού προηγουμένως με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά σχόλια, ακόμα και για την εμφάνισή μου.

Το χτύπημα ήταν απολύτως αναίτιο. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τότε που έφυγα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Αργότερα μου έστειλε 2-3 μηνύματα απολογητικά, τα οποία στη συνέχεια έσβησε. Εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία και θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και στην Ελλάδα.

Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό ούτε την οργή του», ανέφερε.