Νίκος Πλακιάς: «Είχα καταθέσει μήνυση για τις ενέργειες της ιατροδικαστικής αλλά δεν ακολούθησε κανείς»

Το παρασκήνιο πίσω από μία μήνυση που έκανε τον Ιούλιο του 2024 εναντίον της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, για τις ενέργειές της τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος στα Τέμπη, «μοιράστηκε» με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, που «έχασε» τις δύο κόρες και την ανιψιά του.

«Τον Ιούλιο του 24 κατέθεσα μια μήνυση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εναντίον της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μιας και οι ενέργειες που έγιναν από τις πρώτες κιόλας ώρες ήταν απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες όπως και οι ιατροδικαστικές πράξεις που ακολούθησαν τις πρώτες ώρες» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς.

«Καμμία νεκροτομή καμμία τοξικολογική καμμία αιματολογική ακόμα και από σωρούς οι οποίο ήταν ακέραιοι. Τότε πολλοί νομικοί συγγενών μου ζήτησαν την μηνυση η να ενημερωθούν για αυτή για να ακολουθήσουν νομικά και ορισμένες από αυτές. Για διαφορετικούς λόγους τελικά δεν ακολούθησε κανείς» συνέχισε παρουσιάζοντας την «τύχη» της προσφυγής, η οποία αρχειοθετήθηκε.

Τον Ιούλιο του 24 κατέθεσα μια μήνυση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εναντίον της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μιας και οι ενέργειες που έγιναν από τις πρώτες κιόλας ώρες ήταν απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες όπως και οι ιατροδικαστικές πράξεις που ακολούθησαν τις πρώτες ώρες .

Καμμία… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 19, 2025

Νίκος Πλακιάς: Η ανάρτηση για προηγούμενη μήνυσή του

«Τον Ιούλιο του 24 κατέθεσα μια μήνυση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εναντίον της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μιας και οι ενέργειες που έγιναν από τις πρώτες κιόλας ώρες ήταν απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες όπως και οι ιατροδικαστικές πράξεις που ακολούθησαν τις πρώτες ώρες .

Καμμία νεκροτομή καμμία τοξικολογική καμμία αιματολογική ακόμα και από σωρούς οι οποίο ήταν ακέραιοι.

Τότε πολλοί νομικοί συγγενών μου ζήτησαν τη μηνυση η να ενημερωθούν για αυτή για να ακολουθήσουν νομικά και ορισμένες από αυτές .

Για διαφορετικούς λόγους τελικά δεν ακολούθησε κανείς .

Η τύχη της μήνυσης αυτής ήταν να αρχειοθετηθεί από την τότε εισαγγελέα κυρία Αποστολακη σαν μείζονος σημασίας.

Τα αποτελέσματα είναι η μήνυση να είναι ακόμα στα ράφια της εισαγγελίας η ανάκριση να έχει κλείσει χωρίς καν να έχει καμία αναφορά για το ιατροδικαστικό και γονείς να ψάχνουν με κάθε τρόπο μετά από δυόμιση χρόνια αν οι σωροί των συγγενών μας είναι όλοι και όλα ταυτοποιημένα ή μας έδωσαν ότι έβρισκαν μπροστά τους εκείνη την ημέρα .

Δυστυχώς η ελλιπής νομική υποστήριξη ορισμένων ήταν ανεπαρκής ή σχεδόν ανύπαρκτη και οι συγγενείς το γνωρίζουν ότι η ενημέρωση τους έγινε παρά πολύ αργά και καθυστερημένα με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα σημερινά τραγικά γεγονότα».

